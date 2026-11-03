Время упускать нельзя: зрители ТВЦ собирают средства на лечение 14-летнего Кирилла

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Кирилла Селюгина из Башкирии. У мальчика - лейкоз. Позади несколько курсов химиотерапии. Казалось, болезнь отступила, но случился рецидив. Спасти жизнь Кирилла сможет трансплантация костного мозга. Но нужны специальные сопроводительные препараты. Стоят они почти 2 половиной миллиона рублей. У семьи таких денег нет. Родители просят о помощи.

Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Сопроводительные препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя.

Сначала он прячет лицо в капюшоне и не хочет разговаривать. Потом всё-таки показывает руки. Худые, почти прозрачные от бледности. На коже — много синяков, следы от уколов и катетеров. Каждая такая отметина — напоминание о том, через что Кириллу пришлось пройти. Ему всего 14.

Всё началось, когда Кириллу было девять. Заболел зуб. После лечения мама заметила на ногах сына странные пятна. Анализы показали: лейкоз. Начались два года химиотерапии. Кирилла постоянно тошнило от лекарств. Он сильно похудел, потерял волосы и брови. В августе 2024-го лечение завершилось. Семья думала, что самое страшное позади. Но полгода назад болезнь вернулась. На этот раз рак поразил костный мозг, почки и поджелудочную железу.

"Когда случился рецидив, для меня это было, конечно, как ведро холодной ледяной воды на тебя вылили. Тяжело", - рассказала Елена Селюгина, мама Кирилла.

Четыре блока тяжелейшей химиотерапии Кирилл прошёл в Уфе. Затем его привезли в Петербург, где начали вводить препарат, прицельно уничтожающий раковые клетки. Теперь подростку необходима пересадка костного мозга — его единственный шанс. А еще — дорогостоящие лекарства: для подготовки организма, защиты от инфекций и опасных осложнений. На них требуется 2 миллиона 383 тысячи 855 рублей. Для семьи из Башкортостана это неподъёмная сумма: отец работает один, мама всё время с Кириллом. Дома ещё двое детей.

"Муж работает один, я, получается, за Кириллом, как по уходу за ребёнком-инвалидом. Есть ещё младший сын и старший сын, получается, они учатся. И, конечно, для нашей семьи - это большая сумма. Конечно, хочется верить, что люди нам помогут, что мы сможем собрать эти деньги", - рассказала Елена Селюгина.

Кирилл почти не общается со сверстниками. Друзей рядом не осталось. Учеба — дома, когда хватает сил. Его привычная жизнь теперь состоит из больничных палат, анализов и процедур. Он любит музыку, собирает конструкторы. О своих желаниях говорит просто и совсем по-детски.

Елена старается не показывать сыну своих эмоций. Но за внешним спокойствием — страх услышать слова врачей, что ее мальчику не помочь. Впереди у Кирилла должно быть столько всего: взросление, друзья, новые увлечения, планы. Семья очень хочет, чтобы болезнь осталась в прошлом. И верит, что у мальчика получится вернуться к жизни, в которой больше не будет больничных палат и процедур.

Ещё раз напомним: помощь Кириллу нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Селюгина, программа 2677