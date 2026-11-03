Вывезенные из Алешек животные нашли приют в парке львов "Тайган"

Во время гуманитарной миссии в городе Алешки спасали не только мирных жителей, но и домашних животных. Часть бездомных собак и кошек, оставшихся без своих хозяев, приютили на территории парка львов "Тайган" в Крыму. Теперь звери изучают незнакомое им пространство и вновь пытаются привыкнуть к мирной жизни.

Они набрасываются на еду - еще не привыкли, что теперь их будут кормить регулярно. Семь собак и кошка, вывезенные из Алешек, нашли приют в парке львов "Тайган".

Вот оно, настоящее собачье счастье. Собственная лежанка, трехразовое питание и теплый обогреватель, куда можно уткнуться носом в прохладный осенний вечер. А самое главное, рядом есть люди, которые не отвернулись, а приютили.

Звери, словно на водопое – никаких конфликтов. Будь то породистый доберман или щенок, который ест с ним из одной миски. Всего в ходе гуманитарной миссии сотрудники "Тайгана" помогли вывезти из Алешек порядка 70 животных. В основном это питомцы местных жителей. Их передали владельцам в Крыму и в Анапе. Но были и бездомные.

"Мы вынуждены были забрать всех этих животных, которые бездомные. Это лишь маленькая часть тех, которые там на сегодня остались. На сегодня можно с уверенностью сказать, что эта миссия имела большой результат, имела большой резонанс. Очень важно, что весь мир увидел, что идет спасение не только людей, но и не бросили животных", - отметил Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Люди, со слезами на глазах просили помочь пристроить уличных собак и кошек. Принесли щенков и беременную дворнягу. Животные и сами проявляли невероятную волю к жизни. На одной из остановок в машину запрыгнула кошка. А этот пес вытянул счастливый билет для себя и своего друга во время эвакуации.

"Он не просто прыгал, он лез по лестнице, по деревянной, вот так вертикально, в КамАЗ. Он упал первый раз на спину, он поднялся и опять полез. И когда Олег Алексеевич это увидел, он их посадил тут же в машину, сказал - понести клетку - и забрал их с собой", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Это первые собаки, которым разрешено свободно гулять по парку "Тайган". Слон, верблюды и другие животные смотрят на дворняг, как на экзотику. А те уже освоились и принялись делать то, что они умеют лучше всего - выпрашивать еду у прохожих.

На такое представление исхудавший доберман смотрит с презрением. Еще три дня назад он не мог ходить, сегодня уже не отстает от своего нового хозяина. Его не пугают обезьяньи крики и рычание львов. Породистый пес, который одиноко шатался по Алешкам, всем своим видом показывает, что заслужил начать новую жизнь.