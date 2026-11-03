В Минобороны назвали цели массированного удара ВС России

Целями массированного удара, нанесенного прошедшей ночью ВС России, стали объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Станции обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и объекты ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что российские военные использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

По данным Минобороны, в Винницкой области поражена тепловая электростанция Ладыжинская мощностью 1800 МВт. Две теплоэлектростанции поражены в Днепропетровской области - Криворожская мощностью 2800 МВт и Приднепровская мощностью 1765 МВт. Три объекта стали целью ударов в Харьковской области: тепловая электростанция Харьковская мощностью 86 МВт, электроподстанции Змиевская мощностью 330 кВ и Лосево мощностью 330 кВ.

Нанесены удары и по целям в Одесской области. В порту Килия поражена портовая инфраструктура, которую использовала украинская армия. В порту Южный и в акватории Черного моря поражены два морских судна с грузами для украинской армии.