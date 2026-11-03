"Абсолютное зло": Дрожжина нанесла удар больной ДЦП дочери Баталова

Вокруг семьи Алексея Баталова разгорается очередной судебный конфликт. Актриса Наталия Дрожжина, ранее осужденная по делу о мошенничестве с имуществом артиста, обратилась в суд, чтобы оспорить наследственные права его дочери Марии.

Алексей Баталов умер летом 2017 года, а его вдова Гитана Леонтенко скончалась в начале 2026 года. Их дочь Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, вступила в наследство, став полноправной владелицей четырехкомнатной квартиры в центре Москвы с видом на Кремль, и получила право взыскать 24 миллиона рублей с Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, которые, по версии следствия, сняли эти деньги со счетов Гитаны Леонтенко.

Ранее Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили реальные сроки по делу о мошенничестве с имуществом семьи Баталова, а Дрожжиной дали четыре года условно.

"Несмотря на то, что все уже воспринимают Михаила Цивина и Наталию Дрожжину как абсолютное зло, у них все равно остаются права. То есть суд вынес решение, по которому они вернули квартиру в доме на набережной дочери Баталова. Но нужно еще выплатить компенсацию в размере 24 миллионов рублей. И вот тут их юристы пытаются снизить сумму, ведь у них были фактические расходы. Они хотят, чтобы были учтены потраченные ими 13 миллионов. Суд же требует доказательств о происхождении этих денег. Так что история продолжается", - сообщил адвокат Александр Бенхин aif.ru.

Более того, Наталия Дрожжина подала в суд, чтобы оспорить права Марии Баталовой на имущество, доставшееся ей после смерти матери. В ответ сторона дочери артистов направила иск о признании квартиры Дрожжиной и Цивина на Кутузовском проспекте совместно нажитой в браке, а значит подлежащей продаже, с целью вернуть миллионы Марии. Представительница Баталовой Татьяна Кириенко пожаловалась, что Дрожжина и Цивин засыпали исками Марию.

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