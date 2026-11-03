Почему не цветут фиалки: 4 ошибки, из-за которых цветок может погибнуть

Причин, из-за чего любимые фиалки вдруг перестали цвести, не так много. Обратите внимание на условия, в которых вы содержите эти горшочки. Исправив всего одну ошибку, можно снова заставить фиалку цвести.

Свет

Для того, чтобы фиалки прекрасно себя чувствовали и радовали цветами, им нужен довольно яркий, но не прямой свет. Не каждый подоконник подойдет для этих горшочков. Если летом им удобнее у окон, выходящих на север, то осенью – на юг, а зимой их и вовсе надо убрать с подоконника. Фиалки не любят сквозняков и заболевают от малейшего дуновения холодного ветра.

Температура и влажность

Если фиалка не цветет, или бутоны отпадают не раскрывшись, ей либо жарко, либо холодно. Создайте для растения комфортную температуру в 20-25 градусов. Еще одна причина, по которой фиалка не цветет, - чрезмерная сухость воздуха. Обеспечить им нужные 50% влажности можно обычными увлажнителями воздуха или расставив на стеллажах с цветами тарелки с водой.

Ошибки полива

Поливать фиалки нужно водой на 2-3 градуса теплее, чем температура в помещении, отстояв воду 24-48 часов. Особенно важно поливать фиалку чуть теплой водой в холода. Иногда причина отсутствия цветков – загнивание корней от избытка влажности. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы подсох.

Неподходящий горшок

В слишком большой или маленькой емкости фиалке будет некомфортно. Считается, что для юных фиалок идеальным будет горшок 5 см в диаметре, для средних – 7 см, для больших – 9 см. И обязательно должен быть дренаж и дренажные отверстия, чтобы не было застоя воды.