Сын Александра Градского: "Вспоминать папу, умирающим в одиночестве на диване в свой день рождения, не стану"

Александр Градский скончался 26 ноября 2021 года. Ему было 72 года.

С тех пор прошло пять лет. Сегодня, 3 ноября, прославленный артист мог бы отметить 77-летие. Об отце вспомнил его старший сын Даниил.

"Папа очень любил отмечать свой день рождения. Он всегда давал концерт в этот день. Это была главная традиция: сначала масштабное выступление, а уже потом — узкий круг самых близких людей за столом. После выступления семья и друзья собирались вместе, чтобы „выпить рюмку за здоровье“. Выпить рюмку — это не значит напиться. Тем более даже не рюмку, а бокал: папа предпочитал вино хорошего качества", - поведал наследник артиста.

А вот последний день рождения Александра Градского - 3 ноября 2021 года - сын предпочел бы не помнить. По словам Даниила, тогда артисту было плохо и не до праздника. "Он лежал, выздоравливал дома. У него была низкая сатурация после ковида, поэтому я поздравил его по телефону, пожелал здоровья, всего самого прекрасного и замечательного. Поэтому сегодня я вспоминаю другие его дни рождения, когда он был полон энергии, сил и жизни. А сегодня вспоминать своего папу, умирающим в одиночестве на диване в свой день рождения, не стану", - сообщил Даниил aif.ru.

Напомним, что Александр Градский работал до самой смерти и оставил после себя многомиллионное наследство. Но это только рассорило близких певцу людей. Уже несколько лет в судах делят деньги, квартиры, антиквариат и люксовые автомобили две семьи Градского.

Марина Коташенко, которая была моложе артиста на 32 года, родила Градскому двоих сыновей Александра и Ивана. С предыдущей женой Ольгой музыкант прожил 21 год, в этом браке появились сын Даниил и дочь Мария. Им уже за 40.

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