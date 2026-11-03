ФСБ задержала агента Киева в Мелитополе

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о дислокации объектов военной полиции в Херсонской и Запорожской областях.

Установлено, что молодой человек 2001 года рождения связался через Telegram с представителем украинской террористической организации и передал ему координаты объектов территориальных органов военной полиции двух регионов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Шпиона задержали при попытке выехать на украинскую территорию. В настоящий момент он арестован.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами.