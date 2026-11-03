Украинские каратели рассматривают в качестве целей даже детей. За три месяца - с июля по сентябрь - от рук боевиков ВСУ пострадали 265 несовершеннолетних, сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что число пострадавших детей за предыдущие три месяца превысило показатели за аналогичные периоды последних двух лет. По его словам, за июль-август 2026 года от рук украинских нацистов погибли 42 ребенка.

Мирошник уточнил, что некоторые дети были атакованы в упор - так же, как 14-летняя девочка в Новопсковском муниципальном округе в ЛНР. Ребенок ехал на велосипеде, когда ее атаковал украинский ударный дрон. По словам дипломата, подобные действия должны трактоваться как внесудебная казнь безоружного ребенка, передает ТАСС.