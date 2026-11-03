Костенко объяснила почему не уходит от Тарасова, которого обвиняют в абьюзе

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился. Костенко родила Тарасову четверых детей — дочек Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

Супруги приняли участие в шоу "Ставка на любовь", которое снимают на Бали. Это обернулось скандалом. В соцсетях обсуждают не только отношения пары, но и каждую реплику, сказанную перед камерами. Зрители пришли к выводу, что Дмитрий неуважительно относится к Анастасии, принижает ее заслуги и старается возвысить себя за ее счет. Пользователи Сети и всевозможные психологи обвинили футболиста в абьюзе.

Костенко советуют последовать примеру Ольги Бузовой и уйти от мужа. Супруги, поначалу опешившие от волны негатива, вместе решили высказаться о происходящем. По их мнению, причина повышенного внимания к семье довольно проста: они слишком интересные и веселые, а еще показывают хорошие результаты в реалити, чем навлекают на себя гнев завистников.

"Мы люди интересные. Мы очень веселые, смешные. Наши фразы можно разбирать на части. Очень много о нас пишут. Ну и в целом, почему нас хейтят? Давайте вспомним наши результаты. Я считаю, что мы большие молодцы. Я очень собой горжусь", — поделилась Костенко.

По словам Анастасии, критика со стороны совершенно посторонних людей не испортила атмосферу в семье. Напротив, происходящее еще больше сплотило супругов. Модель не держит обиды на футболиста и смеется с многочисленных рилсов с их участием.

"Эта ситуация преобразила все вокруг. Друзья наши угарают, постоянно подкалывают, все мы шутим. Знаете, как в детстве. Когда у ребенка есть определенный страх — бабайки боится. И ты понимаешь, что нужно как-то помогать, начинаешь придумывать разные истории, смеяться, приплетать игрушку, чтобы ребенок перестал бояться и воспринимал все с юмором. Вот так происходит и в жизни", — пояснила Анастасия.

На многочисленные советы присмотреться к поведению мужа Костенко отвечает, что за десять лет совместной жизни успела хорошо узнать Тарасова, а поэтому чужие оценки не заставят ее усомниться в собственном выборе.