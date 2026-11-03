Буданов* назвал "недопустимым событием" пыточную под Киевом

Глава Офиса Владимира Зеленского и бывший руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал инцидент в Петропавловской Борщаговке недопустимым для страны событием.

"Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев" - написал он в мессенджере Telegram.

Накануне стало известно, что украинская полиция удерживала насильственно мобилизованных в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. По предварительным данным, этот дом является временным пунктом дислокации военной части 3121 Нацгвардии Украины, относящейся к первому корпусу "Азов"**.

В пыточной удерживались 14 человек, включая 14-летнего подростка – такие данные привел Буданов. Четверых задержанных направили в госпиталь для обследования. СМИ пишут о 40 удерживаемых. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что уже забиты до смерти несколько человек за месяц.

Возмущенные украинцы устроили митинг, желая освободить пленников, но столкнулись с сопротивлением полиции. Журналистов в пыточный дом не пускают.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** организация запрещена на территории России и признана террористической