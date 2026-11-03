"Больше никогда не буду бояться": у отца-одиночки Андрея Мерзликина появились еще дети

В прошлом году Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Причину развода экс-супруги не назвали. Дети - дочери Серафима и Евдокия и сын Макар - остались с актером. Старший Федор живет отдельно.

А потом стало известно, что бывшая супруга Андрея Мерзликина Анна уехала из России и уже находится в новых отношениях. Чтобы детям не пришлось переезжать, артист взял ответственность за них на себя.

Теперь же выяснилось, что у Андрея Мерзликина появились новые дети. Дело в том, что прославленный актер набрал курс во ВГИКе. "Я просто решил попробовать себя и в этом направлении. Хоть и испытываю все тревоги и страхи, свойственные обычному человеку, но это не мешает принятому решению и готовности брать на себя ответственность", - сообщил актер.

Он положительно охарактеризовал своих студентов. По его мнению, они "интересные", раскрепощенные, органичные и готовы "трясти конструкцию".

"Есть замечательная сцена в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", когда герой Джека Николсона знает, что не может передвинуть тяжелую раковину, чтобы сбежать из психиатрической клиники, но все равно пытается. И тогда он говорит гениальную фразу: "Я хотя бы попробовал". Это меня однажды перевернуло: я понял, что больше никогда не буду бояться делать что-то новое", - заявил Мерзликин Starhit.

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