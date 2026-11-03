Москва не питает каких-либо иллюзий относительно намерения официальной Риги придерживаться непредвзятых подходов на посту председателя Совета безопасности ООН. Россия намерена дать решительный отпор всяческим нападкам, говорится в заявлении МИД в связи с началом председательства Латвии в Совбезе.

В опубликованном на сайте МИД сообщении отмечается, что Россия намерена внимательно следить за исполнением Латвией своих обязательств на посту председателя СБ ООН. А также обеспечивать, чтобы СБ ООН действовал в строгом соответствии со своим мандатом.

1 ноября в соответствии с принципом ротации председательство в Совбезе ООН на один месяц перешло к Латвии. В Москве отметили: первые заявления ее представителей наглядно демонстрируют стремление Латвии поставить Совет Безопасности ООН на службу своим эгоистическим интересам. Это касается и намерения удерживать в фокусе внимания кризис вокруг Украины. Подчеркивается, что Рига обязана проводить взвешенную и конструктивную линию. Тогда как в реальности Латвия – в списке государств, которые спонсирующих киевский режим и несущих прямую ответственность за затягивание конфликта.