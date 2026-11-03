Тайные квартиры и частые угрозы: после смерти Сергея Соседова вскрылись все его секреты

Сергей Соседов трагически погиб в конце сентября в Якутии, куда ездил в рабочую командировку. Музыкальный критик поднимался в свой номер по лестнице, оступился, упал и ударился затылком. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Журналиста экстренно доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

В эфире ток-шоу "Малахов" собрались знакомые Соседова, которые выдвигали собственные версии гибели звезды экраны. Так, подруга Сергея Олеся Сазыкина припомнила, что журналисту поступали угрозы.

"Был момент, когда он дал интервью и ему начинали поступать угрозы от тех, кто уехал... Ему каждый день сыпались угрозы", — призналась Олеся.

Показали в эфире и справку о смерти Соседова. В официальном документе указаны три пункта в причинах гибели журналиста: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.

Также в ходе бурных обсуждений вскрылись секреты, которые при жизни музыкальный критик доверил самым близким. Предпринимательница Александра Рашель рассказала, что "тихо" дружила с Сергеем и продала ему по выгодной цене квартиру площадью 90 квадратных метров в Москве. Бизнес-леди сообщила, что эту квартиру Соседов сдал соседке из этого же подъезда за 60 тысяч рублей в месяц. Как выяснилось, сейчас в этой квартире живут мигранты. Корреспондентам "Малахова" дверь не открыли.

Сазыкина призналась, что ей Соседов говорил о покупке другой недвижимости — новой квартиры в еще строящемся доме. При этом сам Сергей жил скромно — в старом доме в "двушке" со старенькой мамой Антониной Петровной. Критик рассказывал, что мечтает купить квартиру, чтобы ее сдавать и тем самым обеспечить себя на пенсии. Близкие родственники — мама и родной брат — не знали, что Соседов приобрел недвижимость и даже сдавал, имея доход от аренды.