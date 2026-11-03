Конфликт на Украине вскоре завершится. В этом убежден президент Беларуси. Александр Лукашенко выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лукашенко, все устали от войны. Это начали понимать даже в Европе, которая всеми силами поддерживала эскалацию конфликта. Белорусский лидер отметил, что противостояние могло закончиться в течение нескольких недель еще в 2022 году. Однако тогда помешало вмешательство Запада.

Лукашенко напомнил, что британские "друзья" Киева потребовали воевать до последнего украинца. Запад накачивал Украину оружием. В результате был потерян реальный шанс достичь мира и спасти многие тысячи жизней, приводит слова президента Беларуси ТАСС.