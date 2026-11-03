ВС России сбили за сутки 1 265 украинских дронов и 4 ракеты "Нептун"

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения ВС России улучшили тактическое положение. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили за сутки 1 105 боевиков, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам, который используются ВСУ. В частности, за сутки поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Средства ПВО уничтожили за этот период 1 265 украинских беспилотников и 4 ракеты "Нептун".

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов. Также поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.