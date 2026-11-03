Иммунитета к нему нет: россиян предупредили об опасности нового штамма гриппа

Россиянам рекомендовали сделать прививку от ранее незарегистрированного штамма свиного гриппа

Привиться стоит осенью - до сезонного подъема заболеваемости, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Грипп будет непростой, потому что мы не защищены от него", - сказала она Telegram-каналу "Юнашев Live".

По ее словам , этот вариант гриппа не циркулировал в предыдущие годы и не был использован в вакцинах.

За неделю в России зафиксировали более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Против гриппа привились более 35,4 миллиона россиян.