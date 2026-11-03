Собянин вручил москвичам награды в преддверии Дня народного единства

Сегодня в преддверии Дня народного единства мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды. В списке более 40 фамилий. Это люди разных профессий, от медицины до образования, от культуры до транспорта, но все они внесли вклад в развитие столицы.

Что за праздник такой - 4 ноября? Далекие события ноября 1612 года, времена смуты - старшеклассники школы "Энергия" обсуждают с директором. С ним вообще можно поговорить обо всём. Неслучайно Владимиру Чудову присвоили звание "Народный учитель России". Вся его жизнь связана с преподаванием.

"Сначала в вузе, три года отработал в Африке. И сейчас я явлюсь директором школы. Школе вот уже тридцать восемь лет и тридцать восемь лет я её директор", - рассказал он.

Пациенты Боткинской больницы уверены - они в надежных руках. На обходе важно поговорить с каждым пациентом. Потом - несколько часов на операциях. Это будни врачей-хирургов. Каждодневный подвиг. Который теперь отмечен наградами. Причём, Зураб Багателия награжден особым орденом - орденом Пирогова.

"Этот орден не только хирургам, но и всем врачам, поэтому, прежде всего, он в себе несет дух того, что это наиболее высокая медицинская награда, орден, которой выдается за достижения именно медикам", - отметил он.

Награды - личные. Звания "Заслуженный врач Российской Федерации" удостоен Михаил Тавобилов - он двадцать пять лет занимается любимым делом - хирургией. Но говорит: это заслуга всего коллектива.

Накануне праздника - Дня народного единства - мэр Москвы Сергей Собянин вручил и государственные награды Российской Федерации и города Москвы выдающимся врачам, учителям, изобретателям, ученым, деятелям культуры. Благодарностью президента за многолетнюю деятельность отмечен коллектив киностудии имени Горького. Звания "Почетный деятель искусств города Москвы" удостоена руководитель балета "Тодес" Алла Духова.

"Поздравляю с наступающим праздником – Днем народного единства, который для нас, для нашей страны имеет особое историческое значение. Во времена смуты, политической нестабильности страна всегда переживала огромные трагедии, разрушения, неисчислимые беды. Когда страна едина – это всегда являлось залогом нашего успеха и наших побед", – сказал Собянин.

Такие награды и признание - конечно, отличная мотивация - они дают силы и дальше работать - лечить, творить, изобретать.