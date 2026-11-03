Сегодня в столичном регионе пошел первый в этом сезоне снег. Утром его зафиксировали в подмосковной Истре.

Жители сняли на видео, как белые снежинки кружатся в воздухе и садятся на деревья. Такую же картину наблюдали в Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Химках. После обеда снег добрался и до Москвы. Вначале его заметили в Зеленограде, а час назад и в центре города. Причем, к ночи осадки только усилятся.

Между тем, коммунальную технику Москвы подготовили для работы в зимний период. Специалисты проверили все машины, где нужно - устранили неисправности. Заменили жидкости и фильтры.

На технику, которая летом убирала улицы и тротуары, установили навесное оборудование для уборки снега и распределители противогололёдных реагентов.