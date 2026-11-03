Россияне начинают "переобувать" свои машины: что важно знать

Тянуть до первых морозов точно нельзя - очереди в шиномонтаж расписаны на недели вперёд. Впрочем, важен не столько календарь, сколько термометр. Как только среднесуточная температура стабильно падает до +5, летняя резина "дубеет" и теряет сцепление с дорогой. А вот зимняя - мягче, она не затвердеет благодаря специальному составу. Главное - подойти к выбору с умом, ведь у каждого типа шин своё назначение.

При покупке важно не гадать "на глаз", а смотреть на маркировку. Ширина и высота профиля не должны превышать рекомендованные заводом-изготовителем. Сама процедура смены проста, но ошибки дорого стоят.

Если колёса всё лето пролежали на балконе, перед сезоном их нужно проверять особенно тщательно. Ну а балансировка нужна в любом случае.

По закону ездить на летних шинах запрещено в декабре, январе и феврале. Несмотря на то, что штраф всего 500 рублей, цена может оказаться крайне высокой - от небольших вмятин до полного списания машины. Поэтому лучше "переобуться" на несколько дней раньше, чем встретить первый гололёд на летней резине.