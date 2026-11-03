Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Си Цзиньпина с Трампом

Встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Подготовка к переговорам в китайском Шэньчжэне уже идет, сообщил в интервью британской газете Financial Times пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

МИД Китая, в свою очередь, на вопрос издания о перспективах трехсторонних консультаций заявил, что Пекин находится в контакте с соответствующими сторонами. Однако в ответе китайского ведомства речь шла о встрече руководителей Китая и России, Трамп в этом контексте не упоминался.

Ранее Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином могла бы состояться в Китае. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. В Москве сообщали, что окончательного подтверждения относительно встречи лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС пока нет. Как заявил сегодня представитель Кремля, возможность переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС сейчас согласовывается, она может быть финализирована в ближайшие дни.