Эвелине Бледанс сделали операцию на лице

Актриса Эвелина Бледанс легла под нож хирурга. На это известная актриса решилась под давлением обстоятельств.

А ведь все начиналось вполне безобидно. После процедуры по наращиванию ресниц Эвелина Бледанс заметила уплотнение на глазу. Сначала актриса решила, что у нее ячмень, но все оказалось куда серьезнее.

У нее обнаружили халязион. Это воспаление железы в толще века. "Он мутирует, может быть большой, может нависать над веком, плюс он дает еще отек", - рассказала актриса.

Тогда знаменитая артистка отправилась ко врачу. Ей прописали антибиотики и гормональные препараты. Вот только консервативное лечение Эвелине Бледанс не помогло. В результате ей пришлось сделать операцию. Хирургическое вмешательство длилось всего полчаса, но стоило 90 тысяч рублей. После этого актрисе надо было держать глаз в холоде.

"Мне к глазу приложили грудь ледяную от пластических хирургов", - сообщила Эвелина Бледанс в программе "Ты не поверишь!".

Ранее актриса отдыхала с младшим сыном Семеном в Таиланде. Эвелина и Семен наслаждались отдыхом в одном из лучших отелей Пхукета. 57-летняя артистка была очень рада этой поездке. "Пришло время для перезагрузки и реабилитации", — говорила Бледанс в своем блоге.

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