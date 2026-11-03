На севере Москвы развернулась погоня за угнанной машиной

Настоящая погоня развернулась этой ночью на Дмитровском шоссе. Сотрудники Росгвардии заметили в потоке машин автомобиль, числившийся в угоне.

На требование остановиться водитель не среагировал. Камера в служебной машине зафиксировала, как он резко перестраивается между рядами, а также, не сбавляя скорости, выскакивает на перекресток и пролетает между коммунальной техникой. В какой-то момент он сбил девушку-пешехода.

Машину все же заблокировали, а водителя задержали. Им оказался 20-летний уроженец Мордовии. Сейчас с ним работают полицейские. Пострадавшая девушка - в больнице.