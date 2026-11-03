В Парке Горького продолжается монтаж катка

Тысячи литров воды, сотни рабочих и километры инженерных коммуникаций. Пока одни провожают осень, другие активно готовятся к зиме. В Парке Горького полным ходом идёт монтаж катка. Рулон за рулоном на аллеи укладывают айсматы, подключают коллекторы, монтируют холодильное оборудование. Всё это ради юбилейного 95-го ледового сезона.

"За последние годы это самый крупный каток, 18 тысяч 300 квадратных метров, все борта светящиеся. Ещё, в чём его главная особенность — это абсолютно новый каток. То есть это не старое какое-то оборудование, которое монтировалось ранее, а абсолютно всё новое оборудование. Плюс, новые павильоны, новые коньки, всё новое. Мы ждём огромный наплыв посетителей", - отметил Дмитрий Зубов, начальник спортивно-досугового отдела Парка Горького.

Общая протяжённость ледовых дорожек составит больше двух километров. Кататься можно будет вокруг Фигурного фонтана, по нескольким ледовым аллеям и по участку обновлённой Пушкинской набережной.

"Предыдущие годы от холодильных установок до вот этих маленьких трубочек гликоль доставлялся по магистралям, которые были снаружи проложены. Вот они лежали тут во всех лесах, по диагонали, чёрные трубы, их было много километров. В этом году в рамках благоустройства территории мы все эти трубы закапали под землю", - пояснил Георгий Изюмников, директор по строительству компании подрядчика.

Еще в 1931 году первый каток в Парке Горького занимал всего 125 квадратных метров. Лёд был естественным, поэтому катались посетители только в мороз. Благодаря современному оборудованию покрытию не страшны погодные качели, выдерживает до плюс 10, да и площадь увеличились аж в 150 раз

А так выглядит первый черновой слой наморозки. Айсматы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, регулярно проливают водой, день за днем, пока покрытие не вырастет до 20 см, и только в самом конце к работе приступают машины.

А на ВДНХ монтаж катка начался еще в середине сентября. Традиционно ледовое поле расположится на одной из самых живописных площадок - между павильоном №1 "Центральный" и музеем "Слово", обрамляя знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок. Специалисты говорят, каждый сезон — это проверка их работы на прочность, а еще новый опыт.

Каток на ВДНХ станет своеобразным "городом в городе". Здесь будет работать прокат снаряжения, детский павильон, появится трибуна для просмотра ледовых шоу, а еще места, где можно будет согреться горячим чаем и просто отдохнуть между сеансами. Всего в столице в этом году откроется около 1300 катков.