Названы даты переговоров по Украине в Абу-Даби и имя главы российской делегации

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, главным переговорщиком от России останется Владимир Мединский.

Сейчас, отметил Песков, участники делегации получают инструкции от Владимира Путина.

Ранее даты встречи сообщил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. США выступят посредником на переговорах. Стороны намерены обсудить вопросы безопасности, снижение напряженности, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.