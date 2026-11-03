"Сделала аборт и сильно раскаивалась". Петросян заставил Степаненко избавиться от ребенка?

У Евгения Петросяна и Елены Степаненко мог быть ребенок. Как уверяет знакомый пары Анатолий Демидов, юмористка забеременела много лет назад, но муж настоял на аборте.

Громкий развод одной из самых известных пар отечественного шоу-бизнеса Петросяна и Степаненко произошел в 2018 году. Супруги прожили вместе 30 лет, пока между ними на встала молодая помощница. Разделив многомиллионное имущество Елена Григорьевна и Евгений Ваганович перестали общаться.

Петросян сосредоточился на новой семье, завел двух детей с красавицей Татьяной Брухуновой. А Степаненко ушла с головой в работу. О бывшем муже она не высказывается публично, артистка лишь иногда делится своей болью с друзьями. Один из знакомых бывших супругов эстрадный режиссер Анатолий Демидов не смог смолчать, когда узнал тайну юмористов.

"У них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить", — сообщил приятель артистки в беседе с "Экспресс газетой".

Позже Елена Григорьевна горько пожалела о содеянном. Она ругала себя, что послушалась мужа. "Она сделала аборт, но потом сильно раскаивалась по этому поводу, вымаливала у Господа прощение. Спустя годы комик захотел общего ребенка, у них уже все было: слава, успех, богатство. Но… завести малыша не получалось", — рассказал Демидов.

По словам режиссера, со временем Степаненко смирилась, даже почти перестала вспоминать об упущенной возможности стать мамой. Юмористка сдружилась со старшей дочерью Петросяна Викториной, с радостью няньчила ее детей.

"Если б не разлучница, думаю, жили бы супруги и дальше, нянчили бы правнуков. Былая рана из-за потери ребенка заныла, когда стало известно о рождении сына в браке с Брухуновой. Мы обсуждали этот момент: получается, Тане он дал возможность родить наследника, а бывшей жене - нет. Обидно ей? Еще бы!" — заключил Анатолий Демидов.

Отметим, что ни Евгений Петросян, ни Елена Степаненко никогда не высказывались на эту тему. Так что достоверно не известно, мог ли у экс-супругов быть общий ребенок.