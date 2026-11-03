Александр Олешко рассказал о своей тайной жене

Александр Олешко приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. Артист сообщил о своей супруге.

Мало кто знает, что Александр Олешко женат. Об этом он рассказал сам в 2023 году. Однако когда шоумен оформил отношения и с кем, он предпочел не говорить. Даже имени его тайной супруги неизвестно.

Однако в программе "Ты не поверишь!" Александр Олешко все же раскрыл одну деталь о жене. Он сообщил, что у нее карие глаза. А вот о цвете ее волос телеведущий умолчал. Актер прямо сказал, что хочет личное оставить себе, а не выставлять на всеобщее обозрение.

Известно, что за плечами Александра Олешко уже есть один брак. Он полгода был женат на актрисе Ольге Беловой, с которой познакомился во время учебы в театральном училище. Официально детей у Александра Олешко нет.

Меж тем летом ему исполнилось 50 лет. Несмотря на солидный возраст, актер продолжает много работать: он ведет самые разные программы, снимается в кино, ездит по городам и весям. Чтобы оставаться в прекрасной рабочей форме, Александр Олешко занимается спортом, следит за питанием и не скрывает, что прибегает к различным косметологическим манипуляциям.

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