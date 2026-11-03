Стенания Европейского союза по поводу Украины, призывы к прекращению огня и заключению перемирия нужны Европе для продолжения войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лаврова, Брюссель сделал из украинского кризиса жупел борьбы с Россией. И призывы ЕС немедленно прекратить огонь, договориться о перемирии - энергетическом, продовольственном, воздушном, морском - нужны не для мира. В Москве неоднократно в этом убеждались.

Призывами к перемирию на линии соприкосновения Лондон и Париж пытаются вовсе не завершить конфликт, а стабилизировать нацистский киевский режим. По словам Лаврова, это важно понимать при рассмотрении разных сценариев перемирия, передает ТАСС.