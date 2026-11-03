ВСУ оказались в крайне тяжёлом положении в Славянско-Краматорской агломерации

Российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. А также по местам запуска и хранения беспилотников. Всего за сутки ликвидированы свыше 1100 украинских боевиков. Ну а зоне спецоперации наши беспилотники бьют по позициям радикалов на Краснолиманском участке фронта.

Этот БПЛА наши бойцы в шутку сравнивают с сапсаном за его гигантский размах крыльев и зоркий взгляд. У разведывательного дрона зрение, может быть, даже лучше, чем у хищной птицы. С высоты в несколько сотен метров камера с легкостью обнаруживает понтонную переправу на Краснолиманском направлении, которую противник пытался замаскировать. Через несколько минут точный удар по цели наносит авиация.

Тяжелее всего положение у противника в Славянско-Краматорской агломерации. Один из крупнейших ее населенных пунктов Дружковка уже взят в кольцо. Все крупные логистические маршруты контролирует наша артиллерия и дроны. Поэтому ВСУ пытаются использовать наземные робототехнические комплексы. Но российские БПЛА уничтожают их один за другим.

Но и нашим бойцам беспилотники противника осложняют работу. Борьбу с вражескими "птицами" ведут мобильные огневые группы. Сегодня они вынуждены следить не только за небом - ВСУ все чаще используют тактику дронов-ждунов. Ударные БПЛА заранее размещают в высокой траве, лесополосах, на обочинах важных логистических маршрутов. Своего часа они могут ждать несколько суток или даже недель.

Мобильные огневые группы сбивают в первую очередь небольшие ударные дроны, а вот этот зенитно-ракетный комплекс "Тор М1" защищает небо от БПЛА самолетного типа, крылатых ракет и авиабомб. Обеспечивает надежное прикрытие не только позиций и логистических маршрутов российской армии, но и стратегически важных объектов.