Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

После выходного не требуйте от себя мгновенно войти в рабочий ритм. Начните со знакомого дела. К сложному разговору подготовитесь, когда пройдет спешка.

Тельцы

Не соглашайтесь на покупку только потому, что продавец обещает последнюю скидку. Венера ретроградна. Сравните варианты и поймите, нужна ли вещь вообще.

Близнецы

Меркурий ретрограден. Если договорённость вызывает сомнения, найдите прежнюю переписку. Память может подвести обоих. Точный текст поможет обойтись без упрёков.

Раки

Не берите на себя роль судьи в ссоре двух друзей. Выслушать можно обоих, но мириться им придется самим. Не выбирайте победителя.

Львы

Заметили чужой успех - поздравьте, не переводя разговор на свои достижения. О себе расскажете позже. Сегодня искреннее внимание поможет укрепить хорошие отношения.

Девы

Если привычный способ работы стал неудобным, измените хотя бы один шаг. Небольшую перемену проще проверить. Необязательно перестраивать весь привычный порядок сразу.

Весы

К вечеру Луна перейдет в ваш знак. Уделите время своему настроению. Выберите занятие, которое обычно радует. Сегодня можно обойтись без полезных подвигов.

Скорпионы

Не объясняйте знакомому, как ему жить, если он просит только выслушать. Совет без просьбы может прозвучать как упрёк. Позвольте человеку выговориться.

Стрельцы

Перед спором уточните, правильно ли вы поняли слова собеседника. Возможно, вы говорите об одном. Один вопрос избавит от лишних доказательств.

Козероги

Не соглашайтесь на новые обязанности, пока не выяснили, сколько времени они займут. Попросите рассказать о задаче подробнее. Первое впечатление бывает слишком оптимистичным.

Водолеи

Проведите вечер без обсуждения работы, если весь день только о ней говорили. Найдите с близкими другую тему. Даже любимое дело иногда утомляет.

Рыбы

Если хочется перемен, начните с того, что давно перестало вам нравиться. Назовите причину недовольства. Так легче решить, что именно стоит менять.