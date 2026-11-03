"Увел ее от мужа": Константин Лавроненко раскрыл правду об отношениях с известной актрисой

Константин Лавроненко рассказал детально о своей личной жизни. 65-летний актер ответил на слухи, что якобы развалил брак известной театральной актрисы Лидии Петраковой.

Один из самых востребованных отечественных артистов, единственный российский актер, получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль Константин Лавроненко считается весьма закрытым персонажем. Знаменитый актер почти не дает интервью, крайне редко посещает светские мероприятия и снимается на телевидении.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг его жизни, особенно личной, множатся слухи. Самый распространенный из них о том, что якобы Константин Лавроненко разрушил брак актрисы Лидии Петраковой.

В новом интервью артист расставил все точки над i. Вместе артисты, которые, к слову, были коллегами в театре "Сатирикон", уже 40 лет. "У меня была уверенность, что это точно не мимолетно. Я, между прочим, сразу ей сказал, что наша история надолго. И потом очень злился, когда читал бред в прессе, что увел ее от мужа — не было ничего подобного. Все проходило мирно и естественно, как у взрослых людей", - заявил актер.

При этом Лавроненко не скрывает, что в браке с Петраковой у них не всегда все гладко, бывает, они и ссорятся, но артист уверен, что у него "надежный тыл". "Жена у меня невероятная — на ней держится весь дом, готовит она великолепно, к дочке ездит — внуком занимается. И она не только хозяйка потрясающая, но и очень компанейская — где бы ни оказывалась, очаровывает своей теплотой. Всем известно, что Лидка Петракова — это улыбка, юмор, смех, мотор на все начинания. Я когда впервые привез ее к своим в Ростов, она прямо там расцвела и покорила всех друзей и родных. А какую дочку она мне подарила!" - рассыпался в комплиментах Лавроненко.

У актеров есть дочь Ксения. По словам артиста, он старался проводить с ней каждую свободную минуту, потому что понимал, что если что-то пропустит, то уже не сможет этого наверстать. Когда Ксения выросла, то отучилась в МГИМО, но потом закончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой. А с недавних пор она еще и преподает студентам.

"Как раз педагогическая деятельность дает Ксении осмысление профессии, а уже на сцене идет практическое применение. И я вижу, как она растет и как актриса, и как человек", - отметил Константин.

Год назад дочь подарила Лавроненко внука. Мальчика назвали Павлом. Актер в нем души не чает. "Парень у нас космический! Вот насколько я люблю дочь, но Павлуша для меня уникальное создание совершенно. Смотреть, как он растет, смеется, просто чудо. Беру коляску и с радостью с ним гуляю. Он, разумеется, уже маленький мужчина — девушкам, женщинам улыбается. Ему нравится внимание — сразу оживляется, и все вокруг тают. Чуть подрастет, возьмет гитару, будет брать аккорды", - рассказал актер WomanHit.

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