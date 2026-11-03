Маск отказался говорить с Зеленским о работе SpaceX на Украине

Американский предприниматель Илон Маск не вышел на связь с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава киевского режима хотел обсудить с ним работу SpaceX на Украине.

Зеленский пожаловался в интервью телеканалу PBS, что Маск не занимает проукраинскую позицию. Кроме того, по его словам, Украина так и не получила доступа к системе Starshield. По словам Зеленского, он говорил об этом с президентом США Дональдом Трампом три или четыре раза, который сказал, что это не зависит от него, а от SpaceX.

Ранее в Киеве заявили, что американская компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ. Илон Маск, в свою очередь, заявлял, что спутниковая система Starlink не применяется для наступательных боевых действий. А системы Starshield находятся в собственности и под контролем правительства США, передает ТАСС.