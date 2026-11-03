Роман Товстик сделал заявление на фоне громкого скандала: "Полина не заменит моим детям маму"

Суд поставил точку в споре Елены и Романа Товстиков по поводу места проживания их детей. Пятеро несовершеннолетних наследников будут жить с отцом. А 19-летний Андрей в прошлом году переехал к бабушке с дедушкой.

На суде вскрылась странная деталь — трое младших детей после развода Товстиков жили не с мамой — Елена поселила их вместе с нянями в соседнем доме. Многодетная мама объяснила это просто, мол, помощницам из-за проблем с ногами тяжело подниматься по лестнице ее особняка. Вероятно, данный факт сыграл немалую роль при вынесении вердикта.

Роман пока не имеет собственного дома, но, чтобы жить под одной крышей с наследниками он ищет подходящий особняк на Рублевке. Бизнесмен заявил, что его сыновья и дочки останутся с ним, а не где-то в пристройке с няньками.

"Все дети будут жить вместе со мной. Потому что семья есть семья, и она должна быть общей", — подчеркнул Товстик.

Елена в свою очередь рыдает, что детей "оторвали" от матери и отдали "сожительнице". Но Полина Диброва накануне отметила, что не будет воспитывать наследников Романа, ведь у них есть мама и папа. Мол, она готова стать детям хорошим другом, но ни в коем случае не родителем.

"Есть дети Полины. Есть мои. Ответственность каждого родителя лежит на собственных детях. У каждого ребенка есть папа и мама. Никто никогда в жизни не будет заниматься замещением этих ролей. Я буду другом ее детям, она будет другом моим детям. <…> Мы просто будем жить одной большой дружной семьей. Естественно в нашем доме будут установлены наши правила", — рассказал бизнесмен в беседе с VOICE.