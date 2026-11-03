Собянин рассказал о развитии цифровой среды Москвы в ближайшие три года

В Москве ежегодно реализуется больше 300 цифровых проектов, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, на ближайшие три года в бюджете столицы заложены 703 миллиарда рублей на госпрограмму "Развитие цифровой среды и инноваций".

По словам Сергея Собянин, средства в том числе пойдут на расширение цифровых платформ во всех ключевых сферах городской жизни, городских электронных услуг и сервисов.

Так, в здравоохранении продолжится совершенствование функционала и возможностей системы "ЕМИАС", а в образовании - модернизация "Московской электронной школы". Подробности - в посте.