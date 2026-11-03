Дальнейшая поддержка Украины в ее борьбе с Россией – главная тема беседы Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Украинский лидер прибыл в Берлин с неанонсированным визитом, сообщает немецкая газета Berliner Kurier.

Издание утверждает, что визит Зеленского в Берлин не разглашался заранее из соображений безопасности. Появление главы киевского режима должно стать сюрпризом для участников проходящей в германской столице Берлинской конференции. В программе мероприятия запланировано так называемое "появление специального гостя".

Владимиру Зеленскому ранее посоветовали приехать в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Британский военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул: если бы европейские страны смогли договориться по этому вопросу, это стало бы настоящим прорывом.