Европа начала тренировки по развертыванию войск на Украине

Европа решила проверить свою способность развернуть войска на Украине. 9 ноября в Нова-Дебе, на юго-востоке Польши, начнутся беспрецедентные военные учения. Цель – раскрыть способность альянса из 36 стран, возглавляемого Францией и Великобританией, развернуться на Украине в день, когда в войне между Киевом и Россией будет прекращен огонь, пишет Le Monde.

Военные учения "Коалиция" продлятся до 22 ноября. Одна из задач - создать силы быстрого реагирования, способные предотвратить возможное возобновление боевых действий со стороны Москвы. Подчеркивается, что США не участвуют в системе, роль Вашингтона в будущих гарантиях безопасности Украины остается весьма неопределенной.

Лондон ранее подтвердил отправку сотен военнослужащих в Польшу, для подготовки к миссии по восстановлению украинской армии. К маневрам привлекут также в общей сложности 2800 военнослужащих из 11 европейских стран.