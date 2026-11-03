В России уже не удивляются отсутствию реакции Запада на чудовищные факты издевательств над людьми на Украине. Об этом рассказал во вторник, 3 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать облетевшие весь мир кадры из Киева, демонстрирующие освобождение узников нелегальной тюрьмы — в подвале частного дома томились десятки людей, включая несовершеннолетних. Состояние узников ясно свидетельствует о пытках и издевательствах. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко назвал это место "временным пунктом дислокации" и признал, что там держат мобилизованных. В Киеве вспыхнули беспорядки.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, этот скандал "уже приобрел достаточно всемирное звучание", однако "европейские структуры делают все возможное для того, чтобы подопечных оберегать от таких скандалов". Москву не удивляет, что спонсоры киевского режима делают вид, будто ничего не происходит.

Россия ранее многократно пыталась обратить внимание всего мира на беззаконие, царящее на Украине. Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя рассказывал, что в прифронтовой зоне боевики создали сеть секретных тюрем, где применяют физическое и психологическое насилие. Правозащитников туда не пускают, а Запад уклоняется от фиксации "неудобных" фактов.

Следователь по особо в важным делам военного следственного управления СКР по Южному военному округу Сергей Мазур рассказал, что военные следователи собрали свидетельства массовых пыток российских военнопленных. Попавших в плен бойцов истязают с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травят собаками, пытают утоплением.