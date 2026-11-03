Киевский режим причастен к кибератаке на панель администрирования мобильного приложения "МЧС России". Заявление такого содержания сделал утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточняет ТАСС, с признанием главарь киевского режима выступил в интервью западным средствам массовой информации. Зеленский однозначно ответил на вопрос об ответственности Украины за эту хакерскую атаку: "Да, совершенно верно".

Между тем Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России подчеркнуло: случившееся никак не затрагивает систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Кибератаку оперативно выявили, предприняв меры к ликвидации последствий.

Российские компетентные органы продолжают бороться и с украинскими телефонными мошенниками и их пособниками. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ярославле три группы, работавшие на мошеннические кол-центры Украины и помогавшие похищать деньги у россиян.