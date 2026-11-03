Первый продюсер группы "Тату" Иван Шаповалов лечится от рака мозга в Китае

Иван Шаповалов, получивший известность как первый продюсер группы "Тату", борется с раком мозга. Тяжелое заболевание у него диагностировали 14 лет назад.

Все эти годы Шаповалов пробует разные методы лечения. Недавно он отправился в Китай. Местные специалисты обещают победить рак мозга. Направление в Поднебесную продюсеру дали его лечащие врачи в России.

"Я прошел CAR-T терапию в Китае, но в рамках курса, назначенного отечественными онкологами. Жив — и слава Богу", — так описал свое состояние Шаповалов в беседе со "СтарХитом".

По словам продюсера, сначала он проходил терапию в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве, где российские медики ставили его на ноги. И лишь недавно ему предложили попробовать CAR-T терапию в Китае.

"Этот инновационный метод заключается в том, что для борьбы с раковыми клетками используют лимфоциты самого пациента", — подчеркивают специалисты, которые занимаются лечением Шаповалова.