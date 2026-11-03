Артистка Гусева вышла на публику за ручку с Харатьяном и произвела фурор

9 июля Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет. Но кто даст?! Прославленная актриса ведет активный образ жизни, ее рабочий график расписан на месяцы вперед.

А 31 октября состоялся ее концерт, приуроченный к юбилею. "Для меня сейчас это главное событие жизни. Сцена Государственного Кремлевского дворца — вершина, на которую я взойду с теми, кто шел со мной рядом все эти годы. Меня переполняют чувство благодарности и любви!.. Позволю себе быть не просто артисткой, а женщиной, которая оглядывается на свой путь и чувствует себя такой счастливой! Этот сольный концерт — мое "спасибо" судьбе", - говорила Екатерина, которая тщательно готовилась к торжеству на протяжении многих недель.

В результате все прошло превосходно. Именинницу поздравило множество знаменитых артистов. На сцене вместе с Екатериной Гусевой блистали Лев Лещенко, Александр Олешко, Лариса Долина, Леонид Серебренников, Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и многие другие. Не остался в стороне и актер Дмитрий Харатьян. Рядом с ним юбилярша буквально сияла от счастья.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

За вечер Екатерина Гусева сменила несколько нарядов, чем произвела фурор. 50-летняя актриса продемонстрировала великолепную форму, причем не только телесную, но и певческую. Впрочем, сама артистка не делает тайны из того, как ей удается так хорошо выглядеть. "Не курить, не выпивать и высыпаться. Можно добавить — правильно питаться, но это не обязательно", - сообщила Гусева, отметив, что является сладкоежкой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>