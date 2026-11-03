"Урок цифры" по пользовательским интерфейсам пройдет с 9 ноября по 6 декабря в российских школах

С 9 ноября по 6 декабря в школах по всей стране пройдет новый "Урок цифры" по теме "Пользовательские интерфейсы". Стратегический партнер и разработчик содержания урока — компания "1С". Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Урок адресован учащимся 1–11 классов. Его цель — формирование представлений обучающихся о типах пользовательских интерфейсов, принципах их разработки, требованиях к современным интерфейсам и профессиях, связанных с их разработкой. Школьники познакомятся с тем, как создаются интерфейсы и как изучение пользовательского опыта помогает создать более удобный и понятный продукт, попробуют свои силы в интерактивных игровых заданиях по улучшению интерфейсов различных устройств.

"Специалисты отмечают, что лучший интерфейс — тот, которого не замечаешь. Он как искусный переводчик: исчезает, оставляя только чистое понимание между человеком и задачей. Урок должен показать школьникам, как работают эти „незаметные мосты“, подготовить их к профессиям будущего и к жизни в мире, где технологии должны служить людям, а не наоборот" — отметила директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина.

По словам руководителя отдела образовательных программ компании "1С" Игоря Кузоры, сегодня от удобства интерфейса зависит успех многих миллионов пользователей: обычных граждан в своей повседневной жизни и работников самых разных сфер деятельности.

"И тем более эта тема важна для всех, кто планирует связать свой профессиональный путь с миром ИТ. При этом тема очень интересная, расширяет представления о разработке, где есть место и для инженерной мысли, и для проявления художественного вкуса, и для умения понимать других людей. Мы постарались раскрыть ее максимально доступно и увлекательно", пояснил — сообщил Игорь Кузора.