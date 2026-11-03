Путин назвал общие для всех россиян ценности

Владимир Путин в преддверии Дня народного единства собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям. Обращаясь к участникам заседания, российский лидер напомнил о базовых ценностях.

По словам президента, общие ценности для всех россиян – это любовь к семье и к Родине, честность, забота о родителях. Также Путин упомянул честность, стремление к служению Родине и малой родине, большой великой России.

Президент отметил успешные народные инициативы и результативные проекты, которые получили общественную поддержку в рамках Года единства народов России. Путин считает, что они обязательно должны иметь продолжение. Эти инициативы необходимо систематизировать и проанализировать, а наиболее успешные - включить в планы реализации государственной национальной политики, приводит слова российского лидера РИА Новости.