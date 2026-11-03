Минстрой опроверг введение надбавки к тарифам ЖКХ

В России пока не принимали решение о введении надбавки к тарифам на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом рассказали во вторник, 3 ноября, в Министерстве строительства и ЖКХ.

Речь идет про инвестиционную надбавку в тарифе на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Пока эта тема лишь обсуждается с привлечением антимонопольщиков, представителей делового сообщества и органов власти.

Как отметили в ведомстве, подходы к данному механизму рассматриваются с учетом необходимости обеспечить баланс между обновлением коммунальной инфраструктуры для стабильной работы коммунального комплекса и интересами граждан.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изучать на федеральном уровне опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по предоставлению мер социальной поддержки гражданам по оплате коммуналки. Политик, которого цитирует ТАСС, напомнил, что в столице такую поддержку предоставляют горожанам, если их расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% доходов.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким предложили списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства части россиян. Авторы этой инициативы подчеркивали, что просроченные долги перевалили за полтора триллиона — это "печальный рекорд последних лет".