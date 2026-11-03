Россиянам разрешили менять оператора связи с сохранением номера через "Госуслуги"

Россияне получили возможность сменить оператора мобильной связи с сохранением прежнего номера, оформив заявку на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"). Об этом рассказали во вторник, 3 ноября, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ведомство подтвердило, что перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще проще и удобнее. Заявка, поданная через "Госуслуги", автоматически попадает к независимому оператору базы данных перенесенных номеров — он осуществляет проверку на соответствие условиям переноса. Если препятствий нет, новый оператор свяжется с абонентом, чтобы согласовать тариф и способ подписания договора.

Прежние способы подачи заявки на перенос номера — на сайте или в офисе оператора сотовой связи — по-прежнему сохраняются, сообщает "Интерфакс".

Ассортимент государственных услуг, доступных россиянам в цифровом формате, постоянно расширяется с учетом потребностей и запросов граждан. В частности, через портал "Госуслуги" разрешили подавать заявление о признании паспорта недействительным, если ситуация требует как можно скорее уведомить компетентные органы об утрате документа.

Предусмотрена на портале "Госуслуги" и опция установки самозапретов на определенные действия — например, на оформление кредитов или действия с недвижимостью без личного присутствия. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что россиянам разрешили и устанавливать самозапрет на азартные игры. Это полезная опция для тех, кто подвержен азарту и страдает от лудомании.