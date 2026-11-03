"Проведены генетические экспертизы": новые данные в деле пропавших Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы, их маленькая дочь Арина, а также собачка Лада пропали больше года назад. Семья отправилась на прогулку в тайгу Красноярского края и исчезла. Волонтеры и опытные спасатели несколько раз отправлялись на поиски туристов, но не нашли ни одной зацепки.

Об исчезновении семьи ходит множество слухов. По одной версии, Усольцевых убили, согласно другой — они просто сбежали из страны. Также обсуждают и вероятность того, что туристы присоединить к общине староверов. Все это проверяют следователи. До сих пор дело не раскрыто, правоохранители пытаются зацепиться за любую мелочь.

"При поисках семьи в Кутурчинском Белогорье в тайге было найдено много разных предметов. Эти вещи были изучены на предмет принадлежности членам семьи. Были проведены десятки молекулярно-генетических экспертиз, чтобы понять, сохранился ли их генотип", — сообщила замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

По словам следователя, среди находок был фантик от конфет. Точно такие же сладости обнаружены в машине Сергея, оставленной у обочины дороги в Кутурчине. Обертку тщательно изучили.

"Это интересно для следствия. Мы его забрали. Потом мы по этому фантику провели комплекс экспертиз. Грубо говоря, мы ищем следы пропавших. В этом случае на объекте генетика не сохранилась в том объеме, чтобы идентифицировать с конкретным человеком, в том числе с Усольцевыми", — цитирует Сырымбетову ТАСС.