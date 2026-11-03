В Нижегородской области с помощью экскаватора из погреба доставали лося

Шок, удивление - эти чувства испытала не только Наталья Мамонова. По селу Починки и сейчас ходят разговоры об эффектном появлении на пороге незваного гостя.

"Конечно, странно, это очень странно: в центре села - и вдруг лось в погреб провалился. Такой огромный, как он в эту маленькую дырку провалился, мы тоже удивляемся!", - говорит Наталья.

То ли провалился, то ли искал убежище - версий у съехавшихся на место ЧП специалистов было много. Чего именно хотел зверь - так и осталось загадкой. Ясно было одно: эти рога и копыта прочно увязли. Из укрытия самому не выбраться.

Говорят, такой случай произошел впервые. Без техники здесь было не обойтись. Посоветовались с владельцами погреба. Выход здесь был только один - полностью разбирать постройку, убирать крышу. Тащили ремнями. Чтобы минимизировать стресс, пленнику вкололи снотворное. Причем одной дозы не хватило. Пришлось дать вторую - сразу точно не рассчитали. Не ожидали, что самец такой упитанный.

"У кого это не случается, этим смешно! То есть все прикалываются, смеются - кого это не коснется. А меня вот коснулось - я осталась без всего! На зиму, на три семьи у нас ничего не осталось! У меня там морковь, картошка, он же этим питался! Он дня три там просидел!", - продолжает Наталья.

Лось съел овощи, экскаватор смел закрутки и стены погреба. Тем временем спасательная операция подходила к концу - сохатого вызволили из ямы. Открыли аптечку обработать раны, а пациент внезапно вскочил на ноги. Но обошлось. Грудью на частокол лось прыгать не стал. И благоразумно направился в сторону леса.