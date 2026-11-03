России и Европе рано или поздно придется налаживать диалог. Об этом предупредил во вторник, 3 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик в комментарии ИС "Вести", "разговор с европейцами потребуется", когда речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, которая станет неотъемлемой и обязательной частью украинского урегулирования.

Однако, как отметил Дмитрий Песков, "понять бы, с кем" Москве вести диалог от лица европейцев. В Старом Свете, напомнил официальный представитель Кремля, никак не могут договориться между собой о кандидатуре переговорщика и определить, "кто у них имеет право с нами разговаривать".

При этом Песков отказал европейцам в месте за столом переговоров по Украине, которые планируется возобновить в Абу-Даби: "Речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США".

Этому предшествовало заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что перспективы реалистичного диалога с Европой пока не просматриваются. Дипломат указывал, что Запад идет против объективного исторического тренда на многополярность и пытается распространить свое влияние на восточную часть Евразии.

Между тем председатель австрийской неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер объявил о триумфе России в Европе. Как написал политик в соцсетях, "Путин захватил Болгарию" – так Фелингер расценил победу на президентских выборах в республике Илияны Йотовой. Она не поддерживает оголтелую антироссийскую политику и выступает против вовлечения республики в украинский конфликт.