Трамп подтвердил продолжение поставок оружия Украине

Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине через Евросоюз, который оплачивает его полную стоимость. Об этом объявил во вторник, 3 ноября, президент США Дональд Трамп.

Как напомнил американский лидер, "мы передали Украине оборудование на 350 миллиардов долларов и никогда не просили за это денег", причем "я до сих пор поставляю вооружение Украине".

В интервью Fox News Трамп уточнил, что поставки вооружений и боевой техники киевскому режиму идут через Европейский союз, при этом "они платят нам за все в полном объеме".

Между тем источники рассказали Bloomberg, что Вашингтон намеревается попросить союзников по НАТО выделить больше денег на ключевую программу поставок оружия Украине. Собеседники агентства оценивают дефицит финансирования примерно в 2 миллиарда долларов.

В октябре Трамп уверял, что США перестали передавать оружие союзникам, чтобы пополнить собственные арсеналы. Эксперты отмечали, что Украине придется несладко, если она не сможет получать американские вооружения как напрямую от Вашингтона, так и от Европы в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных запросов Украины).

Главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, которого цитирует РИА Новости, пояснял: дефицит ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, в том числе поставляемых Украине, возник из-за сложностей производства. Долгое время производитель ориентировался на небольшой объем, а быстро переориентироваться на скачок потребления не смог.