Проба пера зимы: когда в Москве сформируется снежный покров

Первый снежный покров высотой до 1 сантиметра может сформироваться в столичном регионе уже в среду, 4 ноября. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Как рассказал эксперт в интервью телеканалу "Москва 24", кружившиеся над Москвой и Подмосковьем 3 ноября снежинки — это пока лишь "проба пера" зимы. Однако уже через день может образоваться первый в этом сезоне снежный покров.

Тем не менее, этот снежный покров долго не продержится. Уже на второй ноябрьской неделе в Москве ожидается потепление — весь снег полностью растает, отметил Тишковец.

Пока о морозах речь не идет, ноябрь-2026 обещает оказаться на два градуса теплее климатической нормы.

Между тем коммунальную технику Москвы подготовили для работы в зимний период. Специалисты проверили все машины, заменили жидкости и фильтры. На технику, которая летом убирала улицы и тротуары, установили навесное оборудование для уборки снега и распределители противогололёдных реагентов.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что автомобилистам в Москве и Московской области необходимо заменить шины на зимние — в регионе ожидается гололедица уже в ближайшее время.