Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг приглашение российских властей и отказался лететь в Москву ради переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Свой отказ предводитель киевского режима мотивировал тем, что "никто не будет поддерживать поездку в Москву".

Наряду с этим Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию на Украине, хотя в Кремле подчеркивали открытость президента России к диалогу — Владимир Путин никогда не отказывался ответить звонившим ему политикам.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что "слышал ремарки, которые делал Зеленский" относительно якобы готовности к территориальным уступкам. Однако помимо решения о возврате к трехстороннему формату другие вопросы между Москвой и Киевом не обсуждались.

При этом в Кремле указали, что киевский режим игнорирует настоятельные требования президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Украина после небольшого перерыва возобновила такие атаки.