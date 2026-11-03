Сообщение Пограничной службы Польши про "тревожное передвижение людей с фонариками" на польско-российской границе привело к развертыванию дополнительных сил в этом районе. В этом признался премьер-министр республики Дональд Туск.

По словам политика, которые приводит Rzeczpospolita, посреди ночи ему сообщили о неких странных людях с фонариками. Было решено направить на границу полицейских, усилить контингент пограничной службы и задействовать подразделения по борьбе с терроризмом.

Туск заверил, что "удалось предотвратить любые попытки провокаций", однако тут же оговорился: "Если таковые были". Говоря о реальности угрозы, польский премьер признал, что "мы никогда не сможем это подтвердить".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что Россия стремится "посеять смуту". Политик попытался свалить на Москву вину за кризис вокруг польского Конституционного суда, заявив, что "мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами".

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва никого не запугивает, но отвечает на попытки запугать ее. Как предупреждал российский лидер, если дело дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня появится вопрос применения всех имеющихся у нашей страны вооружений.